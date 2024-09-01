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Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne Engellilere Özel Araçlar Bağışlandı

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Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne bağışlanan tandem bisikletler ve akülü araçlar ile artık engelliler de delta içerisinde pedal çevirebilecek.

Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne bağışlanan tandem bisikletler ve akülü araçlar ile artık engelliler de delta içerisinde pedal çevirebilecek.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne her yıl binlerce ziyaretçi geliyor. Deltanın girişinde bulunan bisikletler ile ziyaretçiler pedal çevirerek deltayı gezebiliyor. Engelliler için de deltada tandem bisiklet ve akülü araç bulunmaması deltaya ziyarete gelen Hollandalı iş adamı Ron Gezelle'nin dikkatini çekti. İş adamı görme engelliler için 4 adet tandem bisiklet, 2 adet down sendromlu bisiklet, 1 adet akülü olmak üzere, 2 adet ortopedik çocuk bisiklet, 2 adet akülü araç bir tanesi joystıckli olmak üzere toplamda 10 adet görme ve ortopedi engelli aracı hediye etti.

Görme engelliler deltanın keyfini çıkardı

Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi üyeleri deltadaki tandem bisikletler ile pedal çevirdi. Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, "Normal insanların bisiklet ile bu harika bölgeyi gezmenin yanı sıra görme engellilerimizin de aynı şartlarda, eşit yurttaşlık çerçevesinde aynı hizmetten yararlanma düşüncesiyle projeyi hayata geçirmek için davet edildik. Görme engellilerimizin kaliteli, konforlu bir hayat içerisinde yaşaması dileğimizdir. Hayatı birlikte yaşamalıyız. Eşit yaşamalıyız. Bugün onun örneğini verdik" dedi.

Hollandalı iş adamının bağış yapmasında aracılık yapan Olgun Aydoğan, "Hollandalı bir iş adamı Türkiye'deki bu ünlü yere gezmeye geldi ve burada bir eksiklik gördü. Engelliler için bisikletler ve akülü araç gönderdi. İhtiyaç olursa devamı gelecektir. Sadece Kuş Cenneti olarak değil, diğer yerlerde de ihtiyaç olduğu zaman devamı gelecektir" diye konuştu.

Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler ise "Kızılırmak Deltası UNESCO Dünya Mirası Aday Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin göz bebeği bir alandır. Burada biz ziyaretçi yönetimi açısında çok güzel bir alan oluşturmuştuk. Her zaman engelli bireyleri erişimi ile ilgili eksikliğimiz hissettiğimiz bir konuydu. Bunu Olgun bey ve bağışçımızın getirdiği akülü araçlar, tandem bisikletlerle gidermiş olacağız. Buraya çok ciddi katma değer ve katkı sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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