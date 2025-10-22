Samsun'daki Kaldırım Problemi: Elektrik Direkleri Yayaların Geçişini Engelliyor

Samsun'da sanayi sitesinde kaldırımda bulunan elektrik direkleri, yayalara geçit vermiyor. Yoldan gitmek zorunda kalan vatandaşlar, direklerin kaldırılmasını istiyor.

Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde Sanayi Camii ile yol arasındaki kaldırım, geçmişte yapılan bilinçsiz uygulama nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Eski Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yıllar önce yerleştirilen elektrik direkleri, çevredeki esnafa enerji sağlasa da yanlış konumları yüzünden kaldırımı işlevsizleştiriyor. Caminin yol güzergahında kalan kaldırımdan geçemeyen vatandaşlar, araçların arasından geçerek tehlike altında yürümek zorunda kalıyor.

Her gün camiye gelirken yoldan geçmek zorunda kaldığını belirten cami eşrafından Ekrem Şimşek, "Kaldırımda direkler var, yanına da araçlar park ediyor. Yayalar bu kaldırımdan geçemiyor. Ben de gelirken yoldan gitmek zorunda kaldım. Bu direkler taşınsa çok güzel olur. Engelliler için de büyük bir sorun, onlar kesinlikle kullanamıyor" dedi.

Bir diğer vatandaş Serkan Gökçen, "Direkler insanların kaldırımdan geçmesine engel oluyor. Yaşlılar, engelliler ve cami cemaatinin geçişi zorlaşıyor. Bu yanlışlığın bir an önce düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Eski Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Uğur Tüfekçi, "Şu anda bir çalışmamız yok. O bölge kentsel dönüşüm kapsamında olduğundan, projeler başladığında direklerin hepsi taşınacak" açıklamasında bulundu.

YEDAŞ yetkilileri ise direklerin kendi sorumluluklarında olmadığını, Eski Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne ait olduğu için müdahale edemediklerini bildirdi.

Kaldırımdaki direklerin yanı sıra hatalı araç parkları da yayaları mecburen karayoluna yönlendiriyor. - SAMSUN