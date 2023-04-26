Samsun'daki kadınların yaşam süresi erkeklerden 6,2 yaş daha fazla

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun doğuşta belirlenen yaşam süresi erkeklerde 75,5 yaş olurken, kadınlarda ise bu rakam 6,2 yaş daha fazla olarak 81,7 oldu.

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun doğuşta belirlenen yaşam süresi erkeklerde 75,5 yaş olurken, kadınlarda ise bu rakam 6,2 yaş daha fazla olarak 81,7 oldu.

TÜİK, Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi ile ilgili verileri paylaştı. Verilere göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi ortalama 78,3 yıl oldu. Verilerde, kadınların erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşadığı görüldü. Samsun'da ise bu rakam Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

Verilere göre Samsun'da doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlarda 81,7 olurken, erkeklerde ise bu ortalama 6,2 yaş daha düşük olarak 75,5 olarak dikkat çekti. Amasya'da cinsiyete göre doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlarda 81,3 yaş, erkeklerde ise 75,7 yaş oldu. Çorum'da doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 76,2 yaş olurken, kadınlarda ise 81,6 oldu. Ordu'da yaş ortalaması erkeklerde 77,2 olurken, kadınlarda ise 83 oldu. Sinop'ta erkeklerin ortalama yaşam süresi 75,7 iken kadınlarda ise 81,8 oldu. Tokat'ta ise kadınlarda 80,7 olan doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 75,5 olarak belirtildi. - SAMSUN