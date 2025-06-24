Samsun'da Zeytinliklerin Madenciliğe Açılması Öngören Yasa Teklifine Protesto

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Zeytinliklerin madencilik projelerine açılmasını öngören yasa teklifi Samsun'da protesto edildi. Tarım Orkam-Sen Samsun Şube Başkanı Erdem Avcı teklifin doğayı, tarımı ve kırsal yaşamı tehdit ettiğini belirterek, "Bu bir talan planıdır" dedi.

Samsun'da bir araya gelen vatandaşlar, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifine tepki gösterdi. SAMÇEP, Tarım Orkam-Sen, KESK ve TMMOB'un ortak çağrısıyla İlkadım ilçesinde bir araya gelen protestoculara, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da destek verdi.

Tarım Orkam-Sen Samsun Şube Başkanı Erdem Avcı, burada yaptığı açıklamada zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına imkan tanıyan teklifin toplumdan kaçırıldığını ve bir "talan planı" olduğunu belirtti. Teklifin yalnızca içeriğiyle değil, hazırlanış ve sunuluş biçimiyle de sermaye yanlısı olduğunu ifade eden Avcı, teklifin görüşmelerinin 26 saat aralıksız sürdüğünü ve halka kapalı bir şekilde gerçekleştirildiğini anlattı.

Yasa teklifinin yalnızca belirli bölgeleri değil, ülkenin dört bir yanındaki doğal yaşam alanlarını tehdit ettiğini aktaran Avcı, Kaz Dağları, Akbelen, İkizdere, Munzur, Aydın, Erzincan, Cudi, Artvin Cerattepe ve Boyabat'taki doğa mücadelelerine atıf yaparak bu teklifin doğa ve yaşam alanlarına karşı bir bütün olarak tehdit oluşturduğu belirtti.

"Doğal kaynaklarımız tehdit altında"

Avcı, şöyle konuştu:

"Yüzeyde 'yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açmak' amacıyla hazırlandığı söylenen bu yasa teklifi, gerçekte doğanın, tarımın ve kırsal yaşamın topyekün tasfiyesini hedefleyen bir yağma planıdır. Zeytincilik kanunundan Mera Kanunu'na, Çevre Kanunu'ndan Elektrik Piyasası Kanunu'na kadar pek çok düzenleme, şirketlerin lehine olacak şekilde yeniden yazılmıştır. Zeytinlikler 'taşınabilir' sayılarak maden ve enerji projelerine açılmak istenmektedir. Mera alanlarının 'kamu yararı' bahanesiyle özel yatırımlara tahsisi kolaylaştırılmaktadır. ÇED süreçleri işlevsizleştirilmekte, kurumların sessizliği 'olumlu görüş' sayılmaktadır. Kaçak tesislere af getirilmekte, izinsiz yatırımlar yasallaştırılmaktadır. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne olağanüstü yetkiler tanınmakta, bürokratik denetim mekanizmaları by-pass edilmektedir. Kurulacak yeni bir 'üst kurul' eliyle, Cumhurbaşkanlığı nezdinde tüm süreçler merkezileştirilmektedir.

Bu düzenleme yasalaşırsa mevcut alanlardaki tahribat daha da artacak. Yeni ruhsatlar çok kolay verilecek. Ormanlar, meralar, tarım alanları, yeraltı su kaynakları, yani bütün doğa kamu yararı adı altında sermayeye devredilecek. Hukuksuz projeler izinlendirilecek, denetimsizlik kalıcı hale gelecek. Bütün bu düzenlemelerin yanı sıra bu yasa tasarısında ilk defa yapılan bir uygulama ile tüm doğal kaynaklarımız başka büyük bir tehdit altında."