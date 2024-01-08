Samsun'da zehir tacirlerine baskın

Zehir tacirleri ikameti uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

SAMSUN - Samsun'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, ikamette oluşturulan uyuşturucu imalathanesine baskın düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok yönlü olarak yapılan çalışma ve takip sonucunda İlkadım ilçesindeki ikametlerinde ışık düzenekleri, havalandırma, ısı ve iklimlendirme düzenekleri ile evlerini bir imalathaneye çevirdikleri tespit edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu imalatı yaptıkları belirlenen B.U. ve S.O. yakalandı.

Operasyonda, 4 kilo 598 gram esrar, 1 kilo 329 gram skunk, 852 adet sentetik ecza, 83 gram kenevir tohumu, 43 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 17 litre sıvı madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 645 TL para, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50,5 gram altın, 9 bin 400 TL değerinde sahte para ele geçirildi.

Ayrıca kenevir bitkisi yetiştirme düzeneğinde kullanılan imalathanede 41 adet saksı, 24 adet led ışıklandırma, 3 adet ısı nem ölçme cihazı, 2 adet havalandırma borusu, 1 adet vantilatör, 1 adet termometre ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 4 şahıs, emniyetteki ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi.