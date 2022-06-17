Samsun'da yüzlerce metrelik konser kuyruğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da yüzlerce metrelik konser kuyruğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Samsun'da yüzlerce metrelik konser kuyruğu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Manga, Fatma Turgut ve Sefo'yu dinlemek için konser alanına giden gençler kapıda yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu, içeri girmek için saatlerce sıra bekledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Manga, Fatma Turgut ve Sefo'yu dinlemek için konser alanına giden gençler kapıda yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu, içeri girmek için saatlerce sıra bekledi.

Yaz aylarının gelmesiyle gençlik konserleri başladı. Samsun'da bir otelde düzenlenen ve 4 gün sürecek Atakum Müzik Festivali'nin ilk gününde Fatma Turgut, Manga ve Sefo'yu dinlemeye gelen binlerce genç, yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. Gençler, şarkıları dillere dolanan sanatçıları dinleyebilmek için saatlerce sıra bekledi.

Festivalin diğer günlerinde ise Hayko Cepkin, Emir Can İğrek, Levent Yüksel, Sagopa Kajmer, Selçuk Balcı, Emre Aydın, Can Bonomo ve Anıl Piyancı gibi birbirinden ünlü tam 24 isim sahneye çıkacak. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Müzik Festivali Fatma Turgut Samsun Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title