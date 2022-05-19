Samsun'da vosvos konvoyu - Haberler

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Samsun'da vosvos konvoyu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Samsun'da vosvos konvoyu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Samsun'da düzenlenen vosvos konvoyu renkli görüntülere sahne oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Samsun'da düzenlenen vosvos konvoyu renkli görüntülere sahne oldu.

İlkadım ilçesindeki Tütün İskelesi önünde toplanan vosvos tutkunları ve vatandaşlar 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Türlü renklerdeki vosvolar şehir turu yaptı. Geçtiği güzergahlardaki kimi vatandaşlar bu renkli anları cep telefonları ile kayıt altına alırken kimi vatandaşlar ise ellerinde Türk bayrakları ile konvoyu selamladı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Samsun, Mayıs, Yerel, Haberler

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