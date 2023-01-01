Samsun'da vatandaşların yılbaşı coşkusu

SAMSUN - Samsun merkezinde bulunan cadde ve sokaklar yılbaşında sessiz kalırken Atakum ilçesi Yat Limanı mevkiinde onlarca vatandaş yılbaşını coşkulu şekilde kutladı.

Türkiye genelinde yeni yıl coşkulu bir şekilde kutlanırken Samsun'un bazı noktalarında vatandaşlar gönüllerince eğlenerek 2023 yılına girdi. Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi, Mecidiye Caddesi ve merkez sahilde sessizlik hakim olurken Atakum ilçesinde sahil kısmında vatandaşlar doyasıya eğlendi. Çalınan müzikler eşliğinde dans eden ve şarkılar söyleyen vatandaşlar yeni yılı kutladı. Vatandaşlar genellikle yeni yılda mutluluk ve ekonomik anlamda daha iyi bir hayat istedikleri söyledi.