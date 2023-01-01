Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da vatandaşların yılbaşı coşkusu

Yerel Haberler

Samsun'da vatandaşların yılbaşı coşkusu Samsun merkezinde bulunan cadde ve sokaklar yılbaşında sessiz kalırken Atakum ilçesi Yat Limanı mevkiinde onlarca vatandaş yılbaşını coşkulu şekilde kutladı.

Samsun'da vatandaşların yılbaşı coşkusu

SAMSUN - Samsun merkezinde bulunan cadde ve sokaklar yılbaşında sessiz kalırken Atakum ilçesi Yat Limanı mevkiinde onlarca vatandaş yılbaşını coşkulu şekilde kutladı.

Türkiye genelinde yeni yıl coşkulu bir şekilde kutlanırken Samsun'un bazı noktalarında vatandaşlar gönüllerince eğlenerek 2023 yılına girdi. Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi, Mecidiye Caddesi ve merkez sahilde sessizlik hakim olurken Atakum ilçesinde sahil kısmında vatandaşlar doyasıya eğlendi. Çalınan müzikler eşliğinde dans eden ve şarkılar söyleyen vatandaşlar yeni yılı kutladı. Vatandaşlar genellikle yeni yılda mutluluk ve ekonomik anlamda daha iyi bir hayat istedikleri söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Yerel

Samsun Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title