Samsun'da Uyuşturucuyla Mücadele Etkinliği

Samsun'da kurumlar tarafından kurulan stantlar ile vatandaşlar uyuşturucuya karşı bilgilendirildi.

Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında bir alışveriş merkezi meydanında İl Sağlık Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay tarafından stant kuruldu. Kurulan stantlarda bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Narkotik polisleri, uyuşturucu nedir, madde bağımlılığı nedir, uyuşturucuya başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü, narkotik suçlarla mücadelenin önemi konularında vatandaşları bilgilendirdi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise sigara bağımlılığı ve diğer bağımlılık konularında insanlara bilinçlendirdi. Etkinlikte bando gösterisi de yapıldı.

Canik Kaymakamı Vehbi Bakır ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras stantları gezerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - SAMSUN