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Samsun'da Usta Öğreticilerden Görev Tanımı ve Hak Talepleri İçin Basın Açıklaması

Samsun'da Usta Öğreticilerden Görev Tanımı ve Hak Talepleri İçin Basın Açıklaması
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Samsun'da bir grup usta öğretici, görev tanımının yapılması, özlük hakları ile sözleşmeli ve kadrolu statüye geçirilmesi için basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Ayşegül Arslan Dama, yeni mevzuatla birçok usta öğreticinin boşta kaldığını belirterek, konuyla ilgili taleplerini dile getirdi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir grup usta öğretici, mevzuatta görev tanımının yapılması, özlük hakları, sözleşmeli ve kadrolu statüye geçirilmeleri için basın açıklaması yaptı.

Öğretmenler ve Usta Öğreticiler Derneği üyeleri, Atatürk Anıtı önünde toplanarak mevzuatta usta öğreticilerin görev tanımının yapılması, özlük hakları, sözleşmeli ve kadrolu statüye geçirilmeleri için basın açıklamasında bulundu.

Yeni mevzuat ile birlikte birçok usta öğreticinin boşta kaldığını ifade eden Denek Başkanı Ayşegül Arslan Dama, "Taleplerimiz mevzuatta usta öğreticinin görev tanımının yapılması, statüsünün belirlenmesi, özlük hakkının verilmesi ve sözleşmeli ya da kadrolu statüye geçirilmesidir. Bakanlığın bir an önce halk eğitimi merkezlerinde, halkın talebi ve ihtiyacı olan kursların tekrar açılması, bu merkezlerin gerçek amaçlarına uygun olarak ve donanımlı yetişkin eğitimini bilen usta öğreticiler ile nitelikli kursların açılması için gerekli adımları atması şarttır. Yetkililerden taleplerimizin karşılanması yönünde destek bekliyoruz" dedi.

Usta öğreticiler, basın açıklamasının ardından alandan ayrıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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