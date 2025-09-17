Samsun'da Tütün Bağımlılığı Semineri Düzenlendi

Samsun Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, yükümlülere yönelik 'Tütün Bağımlılığı' konulu seminer düzenlendi.

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülere yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kurumun sosyal çalışmacısı Mesut Gebeşoğlu tarafından "Tütün Bağımlılığı" konulu bir seminer düzenlendi.

Seminerde, tütün kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılığın psikolojik ve sosyal boyutları, bırakma yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verildi. Yükümlülerin aktif katılımıyla interaktif şekilde gerçekleştirilen programda, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Yükümlülerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız süreceği öğrenildi. - SAMSUN