Samsun'da tehlikeli yollara çelik oto korkuluk

Samsun Büyükşehir Belediyesi sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla, kent genelinde tehlike arz eden yol kenarlarına çelik oto korkuluklar yapıyor.

Daha önce hizmet alımı şeklinde yapılan oto korkulukların montaj işlemi artık Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ulaşım ve altyapı hizmetlerinde, vatandaşların can ve mal emniyetini muhafaza etmenin yanında, huzur ve konforunu da en üst düzeyde sağlamak kaygısıyla çalıştıklarını söyledi.

Samsun'da yolları, sürücü ve yayalar için daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını büyük hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, tehlike arz eden yol kenarlarına toplam 60 kilometrelik yeni oto korkuluk montajı yapacak. Oto korkulukların monte işlemi ilk kez Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ekiple yapılırken yeni döşenen korkuluklar, uzun ömürlü ve üst düzey güvenlik sağlamasının yanı sıra darbelere karşı da dayanıklı malzemeden oluşuyor.

60 kilometre oto korkuluk yapılacak

17 ilçedeki 5 bin 254 kilometrelik yol ağında çelik oto korkuluk yaparak sürücülerin daha güvenli seyahat etmelerini ve trafik kazalarını en aza indirmeyi amaçladıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Murat Arslan, "Yaptığımız incelemeler sonucu toplam 60 kilometrelik çelik oto korkuluk yapılması gereken bölgeleri belirledik. Genellikle uçurum kenarlarına montajını yapıyoruz. Allah korusun yaşanacak bir kaza anında araçların uçuruma düşmesini önlemek istiyoruz. Karayolları Trafik Kanunu'na göre gerekli önlemleri alıyoruz. Oto korkuluk olmayan yerlere komple yeni imalat oto korkuluk yerleştirirken, yıpranmış ya da hasarlı oto korkulukları da yenileriyle değiştiriyoruz" dedi.

Oto korkuluk montaj işinin daha önce dışarıdan hizmet alınarak yapıldığını ancak artık belediye bünyesinde kurulan ekiple gerçekleştirildiği ifade eden Arslan, "Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde ekip ve ekipman oluşturduk. Yeni alınan makine parkurumuzla da bu işleri artık kendimiz yapıyoruz. Bu da bütçemize ciddi bir tasarruf sağlıyor. Bu yıl itibariyle 10 kilometre oto korkuluk yapmayı planlıyoruz. Şu ana kadar 5 kilometreye yakın bir oto korkuluk imalatını tamamladık. Belirlemiş olduğumuz tüm güzergahları peyderpey yapacağız. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı olarak bizim ana hedefimiz yaya ve araç güvenliğini en üst düzeyde tutarak vatandaşlarımızın seyahatlerini rahat bir şekilde yapmalarını sağlamak. Bundan dolayı da çalışmalarımız aralıksız sürecek" diye konuştu.

Yapılan çalışma araç sürücülerini de memnun ediyor. Araç sürücüsü Muammer Aydemir, güvenli ulaşım için çok önemli ve güzel bir çalışmanın yapıldığını belirterek "Sürücülerin can ve mal güvenliğini düşünen Büyükşehir Belediyesi'ne ve başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bir başka araç sürücüsü Recep Ayvaz ise "Yapılan çelik bariyerler Allah korusun kazalarda büyük önem taşıyor. Onun için yapılması bizlere kendimizi yollarda daha güvende hissettiriyor. Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyoruz. Çalışma için de teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi.

"Emniyet ve konfor üst düzeyde"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de ulaşım ve altyapı hizmetlerinde, vatandaşların can ve mal emniyetini muhafaza etmenin yanında, huzur ve konforunu da en üst düzeyde sağlamak kaygısıyla çalıştıklarını belirterek, "Yol kenarlarına çelik oto korkuluk montaj çalışmaları artık Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurduğumuz ekibimiz tarafından yapılıyor. Belediyemiz genelinde yürüttüğümüz bütün çalışmalarımızda önceliğimiz işlerimizi kendi personel ve ekipmanlarımızla yapmak. Bu kapsamda ulaşımla ilgili bu önemli çalışmayı da artık kendi bünyemizde yapıyoruz. Bu bize çalışmalarımızda hem zamandan hem de maddi olarak tasarruf sağlıyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN