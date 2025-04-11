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Samsun'da şehitler için mevlit okutuldu

Samsun'da şehitler için mevlit okutuldu
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Samsun'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle Mevlid-i Şerif okutuldu.

Samsun'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle Mevlid-i Şerif okutuldu.

Emniyet Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Samsun Büyük Cami'de cuma namazı öncesinde şehitler için Mevlid-i Şerif merasimi düzenlendi. Camiye gelen cemaate, polis memurları tarafından gül suyu ve kek hediye edildi.

Mevlit programına protokol üyeleri, emniyet mensupları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, görevleri başında şehit düşen emniyet mensupları başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Program, şehitler için yapılan duanın ardından sonra erdi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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