Samsun'da şehit aileleri ve gaziler yalnız değil

Samsun'da bulunan şehit aileleri ve gaziler, Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Aile Birimi ekipleri tarafından belirli aralıklarda ziyaret edilerek yalnız bırakılmıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu kutsal vatan toprakları bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir. Şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz ile yakınları için Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir hassasiyetle çalışmalar yapıyoruz. Her zaman onların yanındayız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte bulunan şehit aileleri ve gaziler için her çalışma büyük bir özen ve hassasiyetle yapılıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Şehit ve Gazi Aile Birimi ekipleri tarafından şehit aileleri ile malul ve muharip gaziler belirli aralıklarda evlerinde ziyaret edilerek yalnız bırakılmıyor. Ziyaret sırasında ekipler, şehit aileleri gaziler ve yakınları ile sohbet edip yakından ilgileniyor, çeşitli hediyeler takdim ediliyor.

"Şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin emaneti"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, peygamberlikten sonra gelen en yüce makam olan şehitlik makamına erişmenin şereflerin en büyüğü olduğunu belirterek, "Tarih boyunca aziz milletimizin yiğit evlatları bu vatan toprakları için şehadet şerbeti içerek sayısız kahramanlık destanına imza atmıştır. Kahraman gazilerimizin, vatan sevgisiyle dolu yürekleri ve gösterdikleri büyük fedakarlıklar, bizlere ilham kaynağı olmuştur. Bu kutsal vatan toprakları bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bu noktada şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz ile yakınları için Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir hassasiyetle çalışmalar yapıyoruz. Her zaman onların yanındayız. Vatanımızı kanları ve canları pahasına koruyan, bu milletin onuruna sahip çıkan, başımızı dik tutan bu uğurda canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha minnetle anıyorum" diye konuştu. - SAMSUN