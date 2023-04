Samsun'da polis teşkilatının 178. kuruluş yıldönümü kutlandı

Samsun'da polis teşkilatının 178. kuruluş yıldönümü kutlamaları dualar eşliğinde yapılırken, şehit mezarlarına da karanfil bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde program düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başlayan program, Kıranköy Polis Şehitliği ve Asri Polis Şehitliği'ndeki anma programları ile devam etti.

Anıta çelenk bırakılmasının ardından polis şehitliklerine giden teşkilat mensupları, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuduktan sonra şehitler için dua edilip, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından şehit mezarlıklarına karanfil bırakıldı.

Törende şeref defterini imzaladıktan sonra konuşan Samsun İl Emniyet Müdür Vekili Nihat Özen, "Kuruluş tarihinden bu zamana kadar canlarını vatan için vermekten çekinmeyen siz kahramanlara minnet ve şükranlarımızı iletmek üzere huzurunuzdayız. Sizlerin emaneti olan bu vatan toprakları gerektiğinde aynı fedakarlığı yapmaya hazır olan bizlere emanettir. Uğruna can verdiğiniz değerli emanetleri sonsuza dek yaşatmak ve sahip çıkmak bizlerin en kutsal görevleridir. Bizler, Cumhuriyet'in ve milli bütünlüğümüzün, Atatürk ilke ve inkılapları ile temel hak ve özgürlüklerin koruyucuları, birçok tehlikeye göğüs germiş ve bu uğurda canını vermekten çekinmemiş bir teşkilatın mensupları olarak, sizlerin fedakarlığını büyük bir gururla yüreğimizde taşıyacağız ve uğrunda şehit düşerek temiz kanlarınızla suladığınız bu kutsal vatan topraklarının her karışında nöbet tutmaya devam edeceğiz. Geride bıraktığınız yakınlarını her daim milletimizin ve devletimizin en kıymetli emanetleri olacaktır. Mekanınız cennet, ruhunuz şad olsun" dedi.

Törenlere ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ömer Ersever, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin ile teşkilat mensupları ve protokol üyeleri katıldı. - SAMSUN