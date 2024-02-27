Samsun'da polis ekipleri 'NARVAS' ve 'çocuklar için temel güvenlik kuralları' konusunda bilgilendirme yaptı

Samsun'da polis ekipleri, 'NARVAS' ve 'çocuklar için temel güvenlik kuralları' konusunda bilgilendirmede bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelece Şube Müdürlüğü personelince Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı 2 kursta 38 kişiye, Alaçam Kızlan Mahallesi'nde 14 kişiye ve Atakum'da 2 NARKONOKTA faaliyeti kapsamında 900 vatandaşa olmak üzere 5 etkinlikte toplam 952 kişiye 'UYUMA' uygulaması ve NARVAS projesi tanıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerince, 'Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim Projesi' kapsamında Atakum Yeşildere Anaokulunda öğrencilere yönelik, temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında 172 öğrenci bilgilendirilerek 'Çocuklar için temel güvenlik kuralları' broşürü dağıtıldı. - SAMSUN