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Samsun'da Pilotlar Uçuş Eğitimlerine Devam Ediyor

Samsun'da Pilotlar Uçuş Eğitimlerine Devam Ediyor
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Türk pilotlar, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçuşları gerçekleştirerek mesleki becerilerini geliştiriyor. Eğitim uçuşları hava trafiğinin uygun olduğu günlerde sabah saatlerinde başlayıp akşam 17.30'da sona eriyor.

Yolcu uçağı pilotları, Samsun- Çarşamba Havalimanı'nda uçuş eğitimi almaya devam ediyor.

Türk pilotlar, hava yollarının eğitim uçuşları kapsamında Samsun'da eğitim görüyor. Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan pilotlar, havada adeta mekik dokuyor. Havalimanı semalarında birçok tur atan pilotlar, kendilerine verilen rota dahilinde görevlerini tamamlayıp, eğitim sonunda tekrar Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na iniş yapıyor.

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı yetkilileri, eğitim uçuşlarının belirli aralıklarla hava trafiğinin uygun olduğu gün ve saatlerde sık sık tekrarlandığını, havayolu şirketlerinin Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda deniz yaklaşması olduğu için eğitim amaçlı kullanmaya tercih ettiğini, eğitimlerin de sabah saatlerinde başladığını ve akşam 17.30'da sona erdiğini ifade etti.

Samsun semalarındaki eğitim uçuşları, havalimanı çevresindeki vatandaşların da dikkatini çekti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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