Samsun'da 'Özgür Filistin' yürüyüşü düzenlendi

Samsun'un Kavak ilçesinde 'Özgür Filistin' yürüyüşü yapıldı. Yüzlerce kişi ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak tepki gösterdi.

Kavak Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılay organizasyonu ile düzenlenen yürüyüşe Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır, kurum ve kuruluşların müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Parkı'nda başlayarak Melih Gökçek Parkı'nda son bulan "Özgür Filistin" yürüyüşüne Kavaklılar büyük destek verdi. Yürüyüşün sonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak hep birlikte dua edildi. Daha sonra yürüyüşe katılan vatandaşlara çorba ikram edildi. - SAMSUN