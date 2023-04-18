Samsun'da okunan 1071 hatmin duası yapıldı

Samsun'da 17 ilçede okunan 1071 hatmin Kadir Gecesi'nde duası yapıldı.

Samsun'da Kadir Gecesi faaliyeti olarak 17 ilçede 1071 hatim okundu. Kadir Gecesi ile birlikte 1 yılda 21 bin 221 hatim okunduğu belirtildi.

Erzurum'da 500 yıldır sürdürülen hatim faaliyetine Çevre Eğitim Yardımlaşma Derneği (ÇEYDER) 2021 yılında katılarak Samsun'da 1071 hatim okuttu. 26 Ocak Regaip Kandili'nde başlayan hatim etkinliği 17 Nisan Kadir Gecesi'nde son buldu. 2023 yılında üçüncüsünü başlatacakları hatim faaliyeti geçen yıl 15 bin 603 hatif yapılmıştı.

Başlangıcı Regaip Kandili'nde yapılan hatim programının duası, Kadir Gecesi'nde Çarşamba ilçesinde bulunan Yunus Emre Camisi'nde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kara tarafından yapıldı. Bu yıl okunan 21 bin 221 hatim faaliyeti duasını Kadir Gecesi'nde Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Büyük Cami'de yaptı.

ÇEYDER Başkanı Turan Çinici, Samsun'da hatim faaliyetini çok iyi bir şekilde yürüttüklerini söyleyerek, "Geçen yıl yaptığımız hatmin daha fazlasını yaparak Kadir Gecesi'nde de duasını gerçekleştirdik. Hatim faaliyetimize katılan ve her türlü destekte bulunan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız binlerce hatmin kabul olmasını dileyerek tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Yapmış olduğumuz hatim faaliyeti ve Kadir Gecesi'nde gerçekleştirilen hatmin duasını her yıl düzenli şekilde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Hatim faaliyetinin her sene düzenli bir şekilde devam edeceği bildirildi. - SAMSUN