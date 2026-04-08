Samsun'da Öğretmene Yönelik Veli Saldırısı Eğitimcilerce Protesto Edildi

(SAMSUN) – Eğitimciler, İlkadım ilçesindeki Mustafa Kemal İlkokulu'nda görevli öğretmene yönelik veli saldırısını protesto etti.

Eğitim-İş, Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen üyeleri "Öğretmenime Dokunma" yazılı pankartla okul önünde toplandı.

Eğitim-İş Samsun İlkadım İlçe Temsilciliği'nden Murat Yavuz, protestocular adına yaptığı açıklamada, henüz birkaç hafta önce görevi başında katledilen Fatmanur Çelik öğretmenin acısı yüreklerdeyken bugün hala eğitim emekçilerinin sözlü ve fiziki saldırılara uğradığını söyledi.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Okullarımız güvenli değil, öğretmenlerimiz güvende değil. Mustafa Kemal İlkokulu'nda yaşanan bu olay bir kez daha göstermiştir ki bu mesele ertelenemez, görmezden gelinemez. Bir kamu çalışanı görev yaptığı yerde korunamıyorsa, orada kamu otoritesinden söz edilemez. Eğitim emekçisinin canı, onuru, geleceği hiçbir bütçe hesabına sığdırılamaz, maliyet kalemi olarak görülemez."

Buradan çağrımız nettir; okullara derhal kadrolu güvenlik görevlileri atanmalıdır. Rehberlik ve psikososyal destek güçlendirilmelidir. Şiddete karşı caydırıcı, ertelenemez cezalar hemen hayata geçirilmelidir."

Kaynak: ANKA