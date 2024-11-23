Samsun'da Öğrencilerin Hayalleri Yapay Zeka ile Gerçekleşti

Samsun'da kırsalda eğitim gören öğrencilerin hayal ettikleri meslekleri yapay zeka ile fotoğrafa dönüştürüldü.

Okulda düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler kendilerini, hayal ettikleri mesleklerde fotoğraflarda görerek büyük bir mutluluk yaşadılar. Yapay zeka kullanılarak öğrencilerin meslek hayalleri somut bir şekilde görselleştirildi. Öğrenciler, bu deneyimle mesleklerini daha yakın hissedip, kendilerine yeni hedefler koyma konusunda ilham aldı.

'Dünya Çocuk Günü'ne özel Samsun'un Kavak ilçesi Mahmutbeyli Mahallesi'nde bulunan bir ilkokuldaki çocuklar unutulmaz bir sürprizle karşılaştı. VM Medical Park Samsun Hastanesi tarafından yapılan organizasyonda Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı'nın katılımlarıyla, çocuklara hediyeler verildi. Öğrencilerin hayalindeki meslekler yapay zeka ile fotoğrafa dönüştü. Kendilerini gelecekte polis, doktor, öğretmen, imam gibi mesleklerde gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Etkinlikte çocuklar ve hekimler bir arada duvar ve ahşap boyama çalışması yaptı. Çocuklara Samsunspor forması da hediye edildi. Unutulmaz bir gün yaşayan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. Etkinliğe katılan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, doktorluk mesleği hakkında çocukları bilgilendirdi.

"Yapay zeka ile onların gelecekte hallerini fotoğrafladık"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, "Dünya Çocuk Günü nedeniyle Mahmutbeyli İlkokulu'na geldik. Onlarla çok güzel bir gün geçirdik. Onların geleceklerine dokunmak istedik. İlk onların hangi mesleği istediklerini öğrendik. Yapay zeka ile onların gelecekte hallerini fotoğrafladık. Çok sevindiler" dedi.

Öğrenciler ise hayallerine kavuştukları için mutlu olduklarını ifade ettiler. - SAMSUN