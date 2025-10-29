Haberler

Samsun'da Öğrencilerden 'Geleceksizliğe ve Açlığa Hayır' Eylemi

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri ile üniversite öğrencileri, açlık ve zorluklara karşı seslerini yükseltmek amacıyla eylem düzenledi. Basın açıklamasında, öğrencilerin temel hakları ve özgürlükleri savunuldu.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri ile üniversite öğrencileri, "Geleceksizliğe ve açlığa hayır" sloganıyla eylem gerçekleştirdi. Yapılan basın açıklamasında, "Bugün kampüslerde atılan her slogan, sofralarımızdaki ekmeğin, sokaklarımızdaki özgürlüğün, çocuklarımızın geleceğinin sesidir. Gençleri susturmaya, yalnızlaştırmaya çalışanlara karşı yan yanayız. Bu ülkenin öğrencileri yalnız değildir" denildi.

Samsun'da, "Geleceksizliğe ve açlığa hayır" sloganıyla Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri ile Samsun üniversite öğrencileri ortak bir basın açıklamasıyla seslerini duyurdular. Basın açıklamasının ilk bölümünü okuyan Samsun Üniversite Öğrencileri adına Zehra Üzümer şunları kaydetti:

"Üniversiteler, sermayenin üretim hatlarına dönüştürülüyor. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek hakkını dahi uygulayamayan iktidar, üniversite öğrencilerine açlığı reva görüyor. Son günlerde gençliğin üniversitelerde yükselen sesine bir kez daha zorbalıkla, saldırıyla ve baskıyla yanıt veriliyor. Yemekhane zamlarına, banka tekellerine ve öğrenciyi müşteri yerine koyan bu düzene karşı ses çıkaran gençler, faşist çetelerin hedefi haline getirildi. Haklarını arayan, temel ihtiyaçlarını talep eden öğrencilerin karşısına dikilen polis ve Özel Güvenlik Birimi nerede? Kampüslerimizin içerisinde silahlarla ve palalarla gezen bu çeteye karşı önlem aldınız mı? Kayyum yönetimi, Hacettepe'de işlenen suçların ortağıdır. Birkaç tane eli palalı militan üniversite kampüslerinde elini kolunu sallayarak gezebiliyor ama saldırıya uğrayan öğrenciler gözaltına alınıyor.

Basın açıklamasının ikinci bölümünü okuyan Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri'nden Dilara Taşdelen ise şöyle konuştu:

"OMÜ öğrencilerinin yeni sistem ilk duyurulduğundan ve yapılan zamlar açıklandığından beri yaptığı çalışmalar engellenmeye çalışılıyor. 'Kanunlarla değil, talimatla çalıştığını' itiraf eden Özel Güvenlik Birimi tarafından, öğrencilerin yemekhane üzerine yaptığı 'forum daveti' afişleri sökülüyor ve öğrenciler hukuksuz gözaltı ile tehdit ediliyor. Öğrencilerin geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirdikleri forumda ise Zafer Partili olduğunu iddia eden bir grubun saldırısına uğradılar. Forum esnasında sözde gençleri korumak için bulunan polisler, karakolun karşısında gençlere saldırılırken neredeydi? Öğrencilerin en temel hakları, toplanma özgürlüğü ve beslenme hakkı, bir avuç çete tarafından gasbedilemez.

"Baskılar bizi yıldıramaz"

Bu saldırılar yalnızca birkaç öğrenciyi değil, hakkını arayan herkesi hedef alıyor. Öğrencilerin itirazı; sofrada adalet, kampüste özgürlük ve ülkede eşitlik talebidir. ve iktidar, gençliğe saldırarak kendi çürümüşlüğünü gizlemeye çalışmaktadır. Üniversite kampüslerine saldıran faşist çeteler, yalnızca öğrencileri değil, düşünmeyi, dayanışmayı, bilimi ve umudu hedef alıyor. Bizler bu ülkenin vicdan sahibi tüm emekçileri olarak söylüyoruz: Gençlerin üniversitelerinden yükselen çığlığı, hepimizin çığlığıdır. Bugün kampüslerde atılan her slogan, sofralarımızdaki ekmeğin, sokaklarımızdaki özgürlüğün, çocuklarımızın geleceğinin sesidir. Gençleri susturmaya, yalnızlaştırmaya çalışanlara karşı yan yanayız. Bu ülkenin öğrencileri yalnız değildir."

Kaynak: ANKA / Yerel
