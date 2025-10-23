Samsun'da Öğrencilerden Filistin'e Destek Hayır Çarşısı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Filistin'deki Gazzelilere destek amacıyla Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen hayır çarşısı büyük ilgi gördü.

Atatürk Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılışın ardından stantları gezen Kaymakam Kaya, öğrencilerle sohbet ederek alışveriş yapıp destek verdi.

Okul Müdürü Volkan Altaş, "Bugün burada toplanış amacımız, Filistin'de yaşanan insanlık dışı saldırılara karşı duyarlılık oluşturmak ve oradaki kardeşlerimize bir nebze de olsa yardımcı olabilmek. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin katkılarıyla düzenlediğimiz bu etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

6-A sınıfı öğrencilerinden Yusuf Alp Işık, "Filistinli kardeşlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz, onlar için buradayız. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Öğrenci velilerinden Bilal Tekin ise " Gazze'deki kardeşlerimize destek olmak için okulda hayır çarşısı düzenledik. Halkımızın ilgisi çok büyük, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Veliler tarafından evlerde hazırlanan yiyeceklerin satışa sunulduğu hayır çarşısından elde edilen gelir, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. - SAMSUN