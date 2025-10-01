Haberler

Samsun'da Muhtemel Eğitim Süresi 17,1 Yıla Geriledi

Samsun'da Muhtemel Eğitim Süresi 17,1 Yıla Geriledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Samsun'da 2024 yılı muhtemel eğitim süresi (MES) 17,1 yıl olarak hesaplandı. 2023 yılına göre yüzde 2,6'lık bir azalış gösteren bu değer, kadınlarda 17,5 yıl, erkeklerde ise 16,7 yıl oldu.

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Samsun'da 2024 yılı muhtemel eğitim süresi (MES) 17,1 yıl olarak gerçekleşti. Bu değerle Samsun, Türkiye genelinde 37. sırada yer aldı.

TÜİK'in 2024 yılına ilişkin "Samsun İli, Muhtemel Eğitim Süresi" bültenine göre, Samsun'un MES değeri 2023 yılında 17,6 yıl iken 2024 yılında yüzde 2,6 oranında azalarak 17,1 yıla geriledi. Muhtemel eğitim süresi (MES), bireylerin eğitim hayatına başladığı andan itibaren eğitimde geçirmesi öngörülen toplam süreyi ifade ediyor.

Kadınlarda 17,5 yıl, erkeklerde 16,7 yıl

Cinsiyet bazında değerlendirildiğinde, Samsun'da 2024 yılı MES değeri kadınlarda 17,5 yıl, erkeklerde ise 16,7 yıl olarak hesaplandı. 2023 yılında bu değerler kadınlar için 18,0 yıl, erkekler için 17,1 yıl seviyesindeydi. Böylece hem kadınlarda hem de erkeklerde MES oranı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 oranında azaldı.

Türkiye genelinde ise 2024 yılı itibarıyla kadınlar için muhtemel eğitim süresi 17,6 yıl, erkekler için ise 16,7 yıl oldu

Kadınlarda en yüksek MES değeri Tunceli'de, erkeklerde ise Bayburt'ta kaydedildi. Erkeklerde Bayburt'u Karabük, İstanbul, Erzincan ve Ankara izlerken; kadınlarda Tunceli'yi Karabük, İstanbul, Ankara ve Rize takip etti.

En yüksek ve en düşük iller belli oldu

2024 yılında ülke genelinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 19,0 yıl ile Karabük ve İstanbul'da ölçüldü. Bu illeri 18,9 yıl ile Bayburt, 18,6 yıl ile Ankara, 18,5 yıl ile Rize, Erzincan ve Tunceli izledi.

En düşük muhtemel eğitim süresi ise erkeklerde en düşük olduğu il olan Ağrı'yı, sırasıyla Şırnak, Muş, Şanlıurfa ve Mardin takip etti. Kadınlarda ise en düşük MES; Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Ağrı ve Mardin'de görüldü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf

Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRuth:

Kripto paraların değişken dünyasında bu kadar iyi işleyen bir strateji bulabileceğimi hiç düşünmezdim. Limudia, stratejisi ve platformuyla 261.000 dolar kâr elde etmemi sağladı; rehberliği sayesinde yatırımımdan fazlasını kazandım! Kripto para ticareti tavsiyesi arayanlar, TELEGRAM'da (mudiatrading) adresinden kendisine ulaşabilirler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Liverpool'u devirdiği gören Henry'den bomba yorumlar

Galatasaray'ın Liverpool'u devirmesine kayıtsız kalamadı
Arne Slot'tan Okan Buruk'a olay hareket

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.