Samsun'da Muhtemel Eğitim Süresi 17,1 Yıla Geriledi

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Samsun'da 2024 yılı muhtemel eğitim süresi (MES) 17,1 yıl olarak gerçekleşti. Bu değerle Samsun, Türkiye genelinde 37. sırada yer aldı.

TÜİK'in 2024 yılına ilişkin "Samsun İli, Muhtemel Eğitim Süresi" bültenine göre, Samsun'un MES değeri 2023 yılında 17,6 yıl iken 2024 yılında yüzde 2,6 oranında azalarak 17,1 yıla geriledi. Muhtemel eğitim süresi (MES), bireylerin eğitim hayatına başladığı andan itibaren eğitimde geçirmesi öngörülen toplam süreyi ifade ediyor.

Kadınlarda 17,5 yıl, erkeklerde 16,7 yıl

Cinsiyet bazında değerlendirildiğinde, Samsun'da 2024 yılı MES değeri kadınlarda 17,5 yıl, erkeklerde ise 16,7 yıl olarak hesaplandı. 2023 yılında bu değerler kadınlar için 18,0 yıl, erkekler için 17,1 yıl seviyesindeydi. Böylece hem kadınlarda hem de erkeklerde MES oranı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 oranında azaldı.

Türkiye genelinde ise 2024 yılı itibarıyla kadınlar için muhtemel eğitim süresi 17,6 yıl, erkekler için ise 16,7 yıl oldu

Kadınlarda en yüksek MES değeri Tunceli'de, erkeklerde ise Bayburt'ta kaydedildi. Erkeklerde Bayburt'u Karabük, İstanbul, Erzincan ve Ankara izlerken; kadınlarda Tunceli'yi Karabük, İstanbul, Ankara ve Rize takip etti.

En yüksek ve en düşük iller belli oldu

2024 yılında ülke genelinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 19,0 yıl ile Karabük ve İstanbul'da ölçüldü. Bu illeri 18,9 yıl ile Bayburt, 18,6 yıl ile Ankara, 18,5 yıl ile Rize, Erzincan ve Tunceli izledi.

En düşük muhtemel eğitim süresi ise erkeklerde en düşük olduğu il olan Ağrı'yı, sırasıyla Şırnak, Muş, Şanlıurfa ve Mardin takip etti. Kadınlarda ise en düşük MES; Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Ağrı ve Mardin'de görüldü.