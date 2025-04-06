Samsun'da Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu Irak uyruklu bir kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı
SAMSUN - Samsun'da motosikletin otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Usame Cehıd Nıgme Al Rawı idaresindeki 55 MA 3409 plakalı motosiklet önünde seyir eden Abdullah Kaya yönetimindeki 34 YH 1477 otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Usame Cehıd Nıgme Al Rawı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Yerel