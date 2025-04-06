Samsun'da Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Samsun'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da motosikletin otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Usame Cehıd Nıgme Al Rawı idaresindeki 55 MA 3409 plakalı motosiklet önünde seyir eden Abdullah Kaya yönetimindeki 34 YH 1477 otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Usame Cehıd Nıgme Al Rawı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.