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Samsun'da Mevlid Kandili Kutlamaları

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Samsun'da Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlar camilere akın ederek dualar etti. Büyük Cami'deki etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve mevlit okunarak devam etti.

Samsun'da Mevlid Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Camilere akın eden vatandaşlar, ellerini semaya açarak dua etti.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sav) doğum günü olan Mevlid Kandili dolayısıyla Samsun'daki camilerde program düzenlendi. İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami'de de cemaatin katılımıyla Mevlid Kandili idrak edildi. Düzenlenen mevlit programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla program sona erdi. Cami minarelerine ise "La İlahe İllallah, Kandiliniz Mübarek Olsun" yazılı mahya asıldı. Mevlit programının ardından cami çıkışında vatandaşlara çeşitli kurumlar tarafından lokum ve kandil simidi ikram edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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