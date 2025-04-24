Samsun'da Mahalle Sakinleri Sulama Kanalı İçin Yaya Köprüsü Talep Ediyor

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi sakinleri, sulama kanalı nedeniyle karşı tarafta kalan tarlalarına ulaşımda güçlük yaşadıklarını belirterek, yaya köprüsü yapılmasını talep etti.

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi Irmak Sokak mevkiinde bulunan su kanalı, bölge halkının tarlalarına ulaşımını ciddi şekilde kısıtlıyor. 50 hanenin yaşadığı mahallede, bölge halkının kendi tapulu arazilerinin üzerinden geçen sulama kanalı sonrası tarlaları kanalın diğer tarafında kaldı.

Mahalle sakinlerinden Hidayet Harmancı, tarlalarına ulaşabilmek için kendi imkanları ile ağaç köprü yaptıklarını ama zaman içerisinde çürüyerek yıkıldığını söyledi. Su kanalı üzerine yalnızca bir adet köprü yapıldığını ancak mahallenin geniş olması nedeniyle yetersiz kaldığını dile getiren Hidayet Harmancı, "Bu sulama kanalı yapılalı uzun zaman oldu. Bizim tapulu arazilerimizin üzerinden geçti ve tarlalarımızın çoğu karşı tarafta kaldı. Ev ile tarlalar arasında gidip gelebilmek için kendi imkanlarımızla ağaç köprüler yaptık ama zamanla çürüyüp yıkıldı. Ana yolların başına bir köprü yaptılar, ancak bize çok uzak. Bu yüzden kanal üzerine yaya köprüsü yapılmasını istiyoruz" dedi.

Bir başka mahalle sakinlerinden Mehmet Harmancı ise "Tarlalarımızın yarısı kanalın karşı tarafında kaldı. Kendi imkanlarımızla yaptığımız köprüler dayanmadı ve yıkıldı. Bu nedenle sulama kanalının uygun noktalarına yaya köprüleri yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalleli, yetkili makamlara durumu arz ettiklerini ancak kendilerine olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılmadığını da sözlerine ekledi. - SAMSUN