Samsun'da Maden Arama Protestosu: 'Madeni Buraya Sokmayacağız'

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Kızlan Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar, Kanadalı bir şirketin Dürtmen Dağı'nda maden arama ruhsatı çalışmasını protesto etti. Köylüler; tarım, hayvancılık ve su kaynaklarının tehdit altında olduğuna dikkati çekerek, "Madeni buraya sokmayacağız" dediler.

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Kızlan Mahallesi'nde vatandaşlar, Kanadalı bir şirketin Dürtmen Dağı'nda maden ve altın aramak için ruhsat almaya çalıştığı iddiasına karşı köy kahvesi önünde toplandı. Alaçamlı Dürtmen Vatandır Platformu ve Alaçamlılar Dayanışmasının çağrısıyla gerçekleşen toplantıya Kızlan halkının yanı sıra çevre köylerden de yoğun katılım oldu.

Yapılan konuşmalarda, maden faaliyetlerinin tarımı, hayvancılığı, su kaynaklarını ve doğal yaşamı tehdit ettiği vurgulandı. Vatandaşlar, bölgenin sadece Alaçam'ı değil, Yakakent, Bafra ve Vezirköprü'yü de etkileyeceğini belirterek maden girişimine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Dürtmen Vatandır Platformu adına konuşan Hasan Uslu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen izinlere dikkati çekerek, "Kanadalı şirket ister bu akşam, ister yarın sabah gelebilir. Bizim görevimiz ise bunu engellemek. Alaçam'da hiçbir kurum madene izin vermiyor; siyasi partilerden de destek var. Köylerimizde imza kampanyası başlatarak desteğimizi güçlendireceğiz. Bu topraklarda maden açılırsa tarımımız, hayvancılığımız, su kaynaklarımız ve yaşamımız yok olacak" dedi.

"Zehir yemek bizim hakkımız değil"

Protestoculardan 74 yaşındaki Şükrü Toklu, "Bu memleketin soğuğunu yedik; şimdi bir de zehir mi yemek zorundayız? Bu memleketin zehrini yemek bizim hakkımız değil. Yetkililerin buna çözüm bulması gerekiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bölge sakinlerinden 75 yaşındaki Sadık Dinç de "Nefes alabileceğimiz başka bir vatanımız yok. Devlet, madeni insan yaşamından daha önemli görüyorsa buna asla izin vermeyiz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar göç etmek zorunda kalacak"

İstanbul Bağcılar'da yaşayan Baki Toklu ise binlerce ağacın yok olma tehlikesine dikkat çekerek "Bunun vebalini kim üstlenecek?" diye sordu.

Doğa yürüyüşçüsü Kadir Demir de "Yıllardır bu dağlarda yürüdük, kekik kokulu yaylalarda bulunduk. Ama maden açılırsa Giresun'daki gibi dağlar yok olacak, insanlar göç etmek zorunda kalacak. Bu işin siyaseti yok, sadece doğamızı korumalıyız" dedi.

Alaçam Doğa Sporları Kulübünden Bediha Er, siyanür tehlikesine işaret ederek, "Sularımızın zehirlenmesini istemiyoruz. Yeşili seviyoruz, başka bir yerde yaşayamayız" derken, üretici Selahattin Aydoğdu, "Benim 450 koyunum var. Maden açılırsa hayvancılığımız, kekik, peynir, kuşburnu üretimimiz yok olacak. Bu iş bittiğinde nereye gideceğiz?" diye konuştu.

Hülya İnci, "10 yıldır içme suyumuzu buradan alıyoruz. Köyümüzü ve dağlarımızı seviyoruz, kesinlikle madene izin vermeyeceğiz" dedi.

İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadele Derneği Başkanı Hasan Arslan da, "Dürtmen Dağı'nın altın zehriyle kirlenmesini istemiyoruz. Sağlığımızla oynanmasına karşıyız" diye konuştu.

Toplantıya katılanlar, maden girişimine karşı hukuki ve toplumsal mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, imza kampanyası başlatma kararı aldı.