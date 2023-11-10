Samsun'da "Kudüs Gecesi" programı düzenlendi Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı tarafından Samsun'da Kudüs Gecesi programı düzenlendi.

Samsun'da "Kudüs Gecesi" programı düzenlendi

SAMSUN - Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı tarafından Samsun'da Kudüs Gecesi programı düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleşen program ilk olarak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akabinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Minik öğrenciler Filistin ile ilgili şiirler okudu. Bir müzik grubu ise ilahiler seslendirdi. Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan yaptığı konuşmada, "7 Ekim'den bugüne kadar tam 34 gündür kardeşlerimiz büyük bir mücadele veriyorlar. Bizler Filistin'deki kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Programa, ayrıca İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, AGD Samsun Şube Başkanı Şenol Altun ve vatandaşlar katıldı.