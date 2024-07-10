Samsun'da Kızılay'a 35. kez kan veren vatandaşa altın madalya verildi

Samsun'da Kızılay'a 35. kez kan veren bir vatandaşa altın madalya verildi.

Vezirköprü ilçesinde düzenli olarak kan bağışı yapması sonucu sırasıyla bronz ve gümüş madalya alan Sami Akyol, 35. kez kan bağışında bulunması nedeniyle Kızılay tarafından altın beratı ve altın madalya ile ödüllendirildi. Aynı zamanda organlarını da bağışladığını belirten emekli imam hatip Akyol, "Belirli aralıklarla kan bağışında bulunuyorum. Böylece kendimi daha sağlıklı ve zinde hissediyorum" dedi.

Kızılay'a kan bağışı

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölgesi Samsun Kan Bağış Merkezi Müdürlüğüne bağlı ekip ve mobil kan bağışı aracı 3 gün boyunca Vezirköprü'deydi. Kızılay'a kan bağışlamak isteyen Vezirköprü halkı, Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde konuşlanan mobil kan bağışı aracına geldi.

74 ünite kan bağışı alındığını belirten Türk Kızılay Vezirköprü İlçe Başkanı Bekir Kurtoğlu, "Bağışlamış olduğunuz kan, başka birine bir can olabilir, hayata bağlayabilir. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN