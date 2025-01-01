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Samsun'da Kayıp Kediyi Bulana 3 Bin TL Ödül

Samsun'da Kayıp Kediyi Bulana 3 Bin TL Ödül
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Samsun'da bir vatandaş, kaybolan Mırnav isimli kedisini bulana para ödülü vereceğini açıkladı. Huriye Ar, 4 Aralık'tan beri kayıp olan kedisi için duyarlı vatandaşlardan yardım istedi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir vatandaş, kaybolan kedisini bulana para ödülü vereceğini belirterek, kayıp ilanı astı.

Mırnav ismindeki 1,5 yaşındaki Kedi, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir işyerinden 4 Aralık günü kayboldu. Kedilerinin dönmediğini fark eden Huriye Ar isimli sahibi, bir süre mırnavı aradıktan sonra bulamayınca ilan bastırmaya karar verdi. Kayıp kedi için ilan bastıran Ar, bulana para ödülü verileceğini de belirtti.

Kediyi bulana para ödülü

Şu ana kadar kedilerinin kendilerine ulaşmadığını ifade den Huriye Ar, "4 Aralık'tan beri kedimize ulaşamıyoruz. Mırnav, sürekli olarak dükkana girip-çıkardı. İsmine oldukça alışkın bir kedidir ve mırnav dendiğinde tepki verir. Sırtında da veterinerdeki bir işlemin ötürü tüy eksilmesi vardır. Kedimizi bulana ve bizi getirene 3 bin TL para ödülü vereceğiz. Vatandaşların duyarlı olmasını istiyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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