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Samsun'da Kayıp 17 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Seferberlik

Samsun'da Kayıp 17 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Seferberlik
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Samsun'da, görme engelli annesini uyutarak evden kaçan 17 yaşındaki Esmanur Kazan için ailesi ve akrabaları tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Aile, kızlarının bulunması için umutla yardım bekliyor.

Samsun'da dün akşam görme engelli annesini uyutarak kayıplara karışan 17 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için akrabaları seferber oldu.

17 yaşındaki Esmanur Kazan'dan dün akşamdan beri haber alınamıyor. Görme engelli annesi ve 2 kız kardeşi ile anneleri ile aynı evde yaşayan Esmanur Kazan, teyzesinin iddiasına göre dün akşam saatlerinde annesinin yemeğine ilaç katıp, uyuttuktan sonra evden kaçtı. Yaşlı kadın, uyanınca durumun farkına varıp, akrabalarına ve diğer kızlarına haber verdi. Adli makamlara da kayıp başvurusunda bulunan ailede kalp ve şeker hastası olan görme engelli anne yerine cadde ve sokaklarda yeğenini arayan teyze Semra Çam, Esmanur Kazan'ın fotoğrafını insanların yoğun geçtiği yerlere yapıştırdı. Bununla da yetinmeyen Çam, çocukları ile birlikte dükkan dükkan cadde cadde gezerek yeğenini gören olup olmadığını soruyor.

"Annesini uyutup, evden kaçmış"

Yeğeninin annesini uyutarak evden kaçtığını ifade eden Semra Çam, "Kızımız 17 yaşında. Kime kaçtığını ne yaptığını bilmiyoruz. Kimseden bilgi alamıyoruz. Adliyeye gittik. Bütün taksi durakları, meydanlar her yerde kızımızı arıyoruz. Allah rızası için bilen gören varsa kızımızı bile teslim etsin. Annesi çok perişan. Dünden beri haber alamıyoruz. Annesinin gözleri görmüyor. Kalp rahatsızlığı ve şekeri de var. Babası da trafik kazasından vefat etmişti. Dün evden çıkmadan önce babasının fotoğrafını almış. Annesinin de yemeğine ilaç mı ne kattı bilmiyoruz, uyutmuş, kaçmış gitmiş evden. Kimliğini evde bırakmış. Not bırakmamış. Polisleri arıyoruz, her yeri arıyoruz, sokakları aradık, yok. Bağırdık, çağırdık, sesimizi duyuramadık. Yetkililerden kızımızın bulunup annesine teslim edilmesini istiyoruz. Daha 17 yaşında cahil çocuk. Kim evinde tutuyorsa onlara sesleniyoruz. Kimsenin başkasının çocuğunu evde tutmaya hakkı yok. Her bir ana, her bir baba evladı için savaşıyor. Benim de evlatlarım var. Onun için bu kızımızın bulunup teslim edilmesini istiyorum" dedi.

Kayıp kız çocuğunun kuzenleri de, restoranlar, telefon şubeleri ve otobüs yazıhaneleri gibi çeşitli yerlerde fotoğraflarla araştırmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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