Samsun'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği

Samsun'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında farkındalık etkinliği ve el emeği sergisi düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından AVM meydanında gerçekleştirilen etkinlikte, kamu kurumları, STK'lar, kadın kooperatifleri ve kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. STK temsilcileri, kamu kurumları, kolluk kuvvetleri, kadın kooperatifleri ve kursiyerlerinin el emeği ürünlerinin de yer aldığı serginin açılışı, Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü tarafından yapıldı.

Serginin açılışının ardından açıklamada bulunan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sultan Bulut, "Ülkemizde ve dünyada 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak her yıl kutlanıyor. Biz de bu amaçla farkındalık oluşturmak ve kadınları güçlendirmek için etkinlik düzenledik. Kadınlarımızın 6284 sayılı Kanun çıktıktan sonra bir takım kazanımları oldu. Bu kapsamda Türkiye genelinde şiddete izleme ve önleme merkezleri açıldı. Ayrıca emniyet müdürlükleri içerisinde aile içi şiddet büroları oluşturuldu. Bizler de bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de farkındalık amaçlı kamu kurumları tanıtım yapıyor. STK'lar, kadın kooperatifleri ve kadın kursiyerlerin el emeği ürünlerinin sergilendiği stantlar da var. Sergimiz, akşama kadar açık olacak. Hava muhalefeti nedeniyle etkinliğimizi 1 gün olarak düzenledik ancak kadına yönelik şiddeti önleme farkındalık çalışmalarımız yıl boyunca sürüyor" dedi.

Bir gün açık olacak sergi ve stantlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. - SAMSUN