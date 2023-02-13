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Samsun'da kadın kursiyerler, depremzedeler için üretime geçti

Yerel Haberler

Samsun'da kadın kursiyerler, depremzedeler için üretime geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim kurslarına katılan kadın kursiyerler, depremzedeler için yetişkin ve çocuk kıyafetleri dikmeye başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim kurslarına katılan kadın kursiyerler, depremzedeler için yetişkin ve çocuk kıyafetleri dikmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen iki büyük deprem sonrasında Samsun Büyükşehir Belediyesi bölgedeki çalışmalarda yer alıp destek olurken, Samsun'da başlatılan yardım seferberliği de devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen el sanatları kurslarına katılan kadın kursiyerler, depremzedeler için harekete geçti. Kumaşlarla ve dokumalarla depremzede vatandaşlar için yetişkin ve çocuk kıyafetleri dikmeye başlayan kadınlar, ürettikleri kıyafetleri afet sonrası Samsun'a gelen depremzede ailelere ulaştırılacak.

Depremzede vatandaşlara verilecek giysilerin dikimiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Paşa Konakları Aile Yaşam Merkezi Kadın Aile Birimi Sorumlusu Canan Sevim Gençoğlu, "Afetin yaşanmasından sonra kursiyerlerimizle gönüllü olarak kıyafet üretmeye başladık. Kumaşlarımız yine hayırseverler tarafından temin edildi. Biz de depremzede vatandaşlarımız için hızla üretime geçtik. Tüm kursiyerlerimiz sağduyulu bir şekilde davranıp adeta seferber oldu. Tüm gücümüzle depremzede vatandaşlarımız için üretmeye devam ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Samsun Yerel Haberler

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