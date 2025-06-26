Samsun'da İran Savaşı ve Filistin Soykırımı Protesto Edildi

Samsun'da İran Savaşı ve Filistin Soykırımı Protesto Edildi
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Samsun'da düzenlenen yürüyüşte, İran savaşı ve Filistin soykırımı nedeniyle İsrail ve ABD'ye karşı protestolar yapıldı. 'Savaşa hayır, barış hemen şimdi' sloganları atıldı.

Samsun'da düzenlenen yürüyüşle İran savaşı ve Filistin soykırımından ötürü İsrail ve ABD'ye tepki gösterildi.

İlkadım ilçesi Çiftlik Caddesi'nde yapılan yürüyüş Öğretmenevi önünden başlayarak Lise Caddesi kesişiminde son buldu. Yürüyüşte "Savaşa hayır barış hemen şimdi", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol", "Katil İsrail", "Gazze'de düşene dövüşene bin selam" sloganları atıldı.

Yürüyüş sonrası Samsun Emek Barış ve Demokrasi Güçleri adına yapılan basın açıklamasında, "İsrail'i Filistin halklarına karşı 7 Ekim 2023'ten bu yana hiçbir sınır tanımadan yürüttüğü soykırım savaşı 60 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak kana doymamış olacak ki bu kez de İran'a saldırarak ABD emperyalizmi destekli vahşetini sürdürerek yeni bir aşamaya taşımaya ısrarlıdır. Orta Doğu'da hakların barış içerisinde kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Bunun için emperyalist siyonist ittifakın ve iş birlikçilerinin Orta Doğu'dan sökülüp atılması şarttır" denildi.

Yürüyüş ve basın açıklamasına CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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