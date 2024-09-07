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Samsun'da ilginç şekillere bürünen sokak köpeği

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Samsun'da bir parkta uyuyan sokak köpeği, sıradışı pozisyonlarıyla dikkat çekti. Köpek, sırt üstü yatarak ve ayaklarını yukarıya kaldırarak uyudu. Vatandaşlar ve araç seslerine aldırmadan uykusunu sürdüren köpek, çevredeki insanların ilgisini çekti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da uyurken ilginç şekillere bürünen sokak köpeği dikkat çekti.

İlkadım ilçesinde bir parkta uyuyan sokak köpeği vatandaşların ilgisini çekti. Sırt üstü yatıp, ayaklarını yukarıya kaldıran köpek, bu şekilde dakikalarda uyudu. Çevresinden geçen vatandaş ve araç seslerine aldırmayan köpek, uykusunu değişik şekillere bürünerek devam ettirdi.

Kafası, vücudu ve ayakları farklı yönlerde uyuyan köpek, yoldan gelen vatandaşların dikkatini çekerken, bazı vatandaşlar da köpeğin uyurken büründüğü şekilleri cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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