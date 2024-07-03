Üye Girişi
Haberler

Samsun'da İç Göç Verisi: Son 8 Yılda 389 Bin 167 Göç Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun, 2016 yılından bu zamana kadar aldığı ülke içi göç, verdiği göçten fazla oldu. Son 8 senede toplam 389 bin 167 göç alan Samsun, 352 bin 732 de göç verdi. En fazla iç göç 65 bin 364 kişi ile 2023 yılında yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'un, 2016 yılından bu zamana kadar aldığı ülke içi göç, verdiği göçten fazla oldu. Son 8 senede toplam 389 bin 167 göç alan Samsun, 352 bin 732 de göç verdi.

1 milyon 377 bin 546 nüfusa sahip Samsun, TÜİK verilerine göre 2008 yılından 2016 yılına kadar olan dönemde ülke içi göçte verdiği göç, aldığı göçten hep fazlaydı. 2016 yılından itibaren ülke içi göç almaya başlayan Samsun, bu yıldan itibaren 2024 yılına kadar toplam 389 bin 167 iç göç aldı. Bu 8 yılda 352 bin 732 iç göç veren Samsun'da şehre yerleşen net kişi sayısı da 36 bin 435 oldu.

En fazla iç göç 65 bin 364 kişi ile 2023 yılında yaşandı

Samsun'da 2008 yılından 2016 yılına kadar ülke içi göç hızı hep eksi oldu. 2016 yılında artışa geçen şehirlerarası iç göç şu şekilde oldu:

2016 yılı alınan iç göç 41 bin 687, verilen göç 41 bin 187 (Göç hızı 0,3)

2017 yılı alınan iç göç 43 bin 709, verilen göç 42 bin 422 (Göç hızı 0,9)

2018 yılı alınan iç göç 53 bin 228, verilen göç 48 bin 543 (Göç hızı 3,5)

2019 yılı alınan iç göç 45 bin 973, verilen göç 45 bin 20 (Göç hızı 0,7)

2020 yılı alınan iç göç 43 bin 54, verilen göç 35 bin 442 (Göç hızı 5,63)

2021 yılı alınan iç göç 47 bin 471, verilen göç 45 bin 795 (Göç hızı 1,2)

2022 yılı alınan iç göç 48 bin 681, verilen göç 43 bin 757 (Göç hızı 3,6)

2023 yılı alınan iç göç 65 bin 364, verilen göç 50 bin 570 (Göç hızı 10,8) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Yerel Ekonomi Güncel Haberler

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

Bakmadan Geçme

Sinan Ateş davasında ne oluyor? Sinan Ateş davasının 3. gününde neler oluyor? TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı nereli, kaç yaşında? TÜİK Başkanı ne zaman değişti? En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? Araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL? Temmuz'da araştırma görevlisi ne kadar maaş alacak? 3 Temmuz 2011'de ne oldu? Fenerbahçe şikeden ceza aldı mı? Fenerbahçe 2011'de şampiyonlar ligine neden gidemedi? Airfryer zararlı mı? Airfryer kullanımı zararlı mı? Airfryer kullanmak sağlıklı mı? BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELDİ! Bedelli askerlik fiyatı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlı ücreti kaç TL? Avukat maaşları ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre avukat maaşı ne kadar olacak? MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Maaş zammı nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi nedir? TEFE-TÜFE nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi formülü ne? 2024 MEMUR MAAŞLARI| Doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu? 6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU | Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz kira artış oranı yüzde kaç? Memur maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 memur emekli maaşı zammı yüzde kaç oldu? Mehmet Şimşek Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söyledi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı? KİRADA TAVAN ZAM ORANI yüzde kaç oldu? TÜFE oranı belli oldu mu? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç?
Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title