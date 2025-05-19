Samsun'da Hava Gösterileriyle 19 Mayıs Coşkusu

Samsun'da Hava Gösterileriyle 19 Mayıs Coşkusu
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Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun semalarında muhteşem bir hava gösterisi gerçekleştirerek izleyenleri etkiledi.

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen hava gösterileri nefes kesti.

Kutlama etkinliklerinde sahne alan Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Çelik Kanatlar ve Üzüm Salkımı Uçuş Gösteri ekipleri, Samsun semalarında izleyenlere görsel şölen sundu.

Gökyüzünde sergiledikleri senkronize manevralar, iniş ve yükselme hareketleri ile büyük alkış toplayan ekipler, 19 Mayıs coşkusuna damga vurdu.

Gösteriler sırasında sahilde toplanan vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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