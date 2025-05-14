Samsun'da Hanehalkı Büyüklüğü 16 Yılda Düşüş Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da ortalama hanehalkı büyüklüğü son 16 yılda düzenli olarak gerileyerek 4,10'dan 2,99'a düştü.

TÜİK'in 2024 yılı aile istatistikleri verilerine göre, Türkiye genelinde 2008'de 4 olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2024'te 3,11'e geriledi. Samsun ise bu ortalamanın da altında kalarak 2,99'luk oranla dikkat çekti. 2008 yılında 4,10 olan Samsun'daki ortalama hanehalkı büyüklüğü her yıl düşerek bu seviyeye geriledi.

Tek çekirdek aileler çoğunlukta

Türkiye genelinde tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı 16 milyon 891 bin 489 olurken, Samsun'da bu rakam 275 bin 890 olarak kayıtlara geçti. Samsun'da 2024'te sadece eşlerden oluşan çekirdek aile sayısı 75 bin 582, eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 151 bin 42, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 11 bin 717, anne ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı ise 37 bin 549 oldu.

Samsun'da 448 bini aşkın hane var

S amsun'daki toplam hanehalkı sayısı 448 bin 303 olarak açıklandı. Bu hanelerin 91 bin 635'i tek kişilik, 275 bin 890'ı tek çekirdek aileli, 69 bin 26'sı en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden, 11 bin 754'ü ise çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşuyor.

Çocuklu hane oranı düşük

2024 yılında Samsun'daki hanelerin yüzde 61,4'ünde 0-17 yaş arası çocuk bulunmazken, bu oran Türkiye genelinde yüzde 57,2 oldu. Samsun'daki hanelerin yüzde 38,6'sında ise en az bir çocuk yer aldı. Bu oranlar içinde 1 çocuklu haneler yüzde 18,1, 2 çocuklu haneler yüzde 13,8, 3 çocuklu haneler yüzde 5, 4 çocuklu haneler yüzde 1,2 ve 5 ve üzeri çocuklu haneler ise yüzde 0,4 olarak ölçüldü.

Her 3 haneden 1'inde yaşlı var

Samsun'da 137 bin 278 hanede en az bir yaşlı birey bulunuyor. Bu hanelerin 32 bin 633'ü tek kişilik, 63 bin 157'si tek çekirdek aileli, 38 bin 118'i en az bir çekirdek aileli ve diğer kişilerden, 3 bin 370'i ise çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşuyor.

Samsun'da 8 bin 917 kişi evlendi

2024 yılı içinde Türkiye genelinde 568 bin 395 kişi evlenirken, evliliklerin yüzde 3,3'ü akraba evliliği olarak kaydedildi. Samsun'da ise evlenenlerin sayısı 8 bin 917 oldu. Bu evliliklerin 114'ü akraba evliliği kapsamında gerçekleşti ve oran yüzde 1,3 olarak hesaplandı. - SAMSUN