Samsun'da görücüye çıkan TOGG, Rize'ye doğru yola çıktı

Samsun'da, 25 Mart'tan itibaren sergilenen Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG T10X, Rize'de sergilenmek üzere şehirden ayrıldı.

Samsun'da, 25 Mart'tan itibaren sergilenen Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg T10x, Rize'de sergilenmek üzere şehirden ayrıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), T10X modelini 25 Mart'tan itibaren Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda sergileniyordu. 523 kilometre menzili Anadolu rengiyle sergilenen T10X modelli araca vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti.

Samsun'da binlerce vatandaş tarafından incelenen TOGG, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de sergilenmek için Doğu Karadeniz'e doğru yola çıktı. Meydanda sergilenen TOGG Samsun'dan ayrılsa da AK Parti'den Samsun Milletvekili Adayı Olan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'daki programlarına Gemlik mavisi diye adlandırılan TOGG T10X makam aracı ile iştirak ediyor. - SAMSUN