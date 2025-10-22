Haberler

Samsun'da Görme Engellilere Beyaz Baston Bağışı

Samsun'da bir bağışçı, Altı Nokta Körler Derneği'ne 15 adet beyaz baston bağışlayarak görme engellilere destek sağladı. Dernek yetkilileri, beyaz bastonların yüksek fiyatları nedeniyle erişim zorluğuna dikkat çekti ve toplumsal duyarlılığın önemini vurguladı.

Samsun'da bağışçı Zerrin Uluhan, Altı Nokta Körler Derneği'ne 15 adet beyaz baston bağışladı. Derneğin Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz yaptığı açıklamada, "Beyaz bastonun devlet tarafından sosyal güvence altına alınması gerektiğini, bastonların çok pahalı olduğunu, görme engelli bireylerin ise genellikle düşük gelir grubunda yer aldığını daha önce dile getirmiştik. Bu durumu dert edinen Zerrin Uluhan, bize beyaz baston temin etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hep birlikte yol yürümek, sorunlarımızı birlikte çözmek zorundayız" dedi.

Bağışı gerçekleştiren Zerrin Uluhan ise "Allah sağlıkla kullanmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Dernek yetkilileri, görme engellilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında bu tür katkıların büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, toplumun her kesimini daha duyarlı olmaya davet etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
