Samsun'da Görme Engellilere Beyaz Baston Bağışı

Samsun'da bir bağışçı, görme engellilere 15 adet beyaz baston desteğinde bulundu. Dernek yetkilileri, beyaz bastonların yüksek maliyeti nedeniyle erişimin zorlaştığını vurgulayarak, bu duyarlılığın toplumsal farkındalık açısından değerli olduğunu belirtti.

Samsun'da bağışçı Zerrin Uluhan, Altı Nokta Körler Derneği'ne 15 adet beyaz baston bağışladı. Derneğin Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz yaptığı açıklamada, "Beyaz bastonun devlet tarafından sosyal güvence altına alınması gerektiğini, bastonların çok pahalı olduğunu, görme engelli bireylerin ise genellikle düşük gelir grubunda yer aldığını daha önce dile getirmiştik. Bu durumu dert edinen Zerrin Uluhan, bize beyaz baston temin etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hep birlikte yol yürümek, sorunlarımızı birlikte çözmek zorundayız" dedi.

Bağışı gerçekleştiren Zerrin Uluhan ise "Allah sağlıkla kullanmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Dernek yetkilileri, görme engellilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında bu tür katkıların büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, toplumun her kesimini daha duyarlı olmaya davet etti. - SAMSUN