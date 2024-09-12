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Samsun'da Geleneksel Kundura İmalatı Tehlikede

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Samsun'da geleneksel kundura imalatı yapan ustalar, mesleğin giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Kunduraların az kullanılması ve gençlerin ilgi göstermemesi işlerini zorlaştırıyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da geleneksel kundura imalatı yapan ustalar, mesleğin giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

1970'lerin ve 1980'lerin meşhur ayakkabısı kunduralar bugünlerde yok denecek kadar az kullanılıyor. 1986'dan beri Samsun'un İlkadım ilçesinde baba mesleğini yürüten Yaşar Güleryüz, özellikle gençlerin bu mesleğe ilgi göstermemesi ve ekonomik sıkıntıların işlerini zorlaştırdığını ifade etti.

"Yeni nesil geleneksel ayakkabıları tercih etmiyor"

Güleryüz, ayakkabıya olan ilginin geçmişe göre büyük değişiklik gösterdiğini dile getirerek, "Şimdiki insanların ayakkabıya bakış açısı değişti. Eskiden olduğu gibi artık ayakkabı alıp vermek, tamir ettirmek yok. Yeni nesil, farklı modelleri tercih ediyor. Özellikle sivri burunlu Çarşamba ayakkabıları rağbet görüyor ama yumurta topuklu ayakkabılara talep kalmadı. 1986'dan beri bu işi yapıyorum. O zamanlar çıraklar vardı ama maalesef geçim sıkıntısından dolayı bıraktılar. Eğer dükkan benim olmasaydı ben de büyük ihtimalle bırakırdım. Gençler artık garanti meslekler arıyor, bu meslek ölüyor" dedi.

"Mesleğin geleceğinden büyük endişe duyuyoruz"

Geleneksel ayakkabı üretiminin el emeği ve ustalık gerektirdiğini ifade eden Güleryüz, "Bizim yaptığımız işte bir emek var, alın teri var. Ayakkabıyı ilmek ilmek işliyoruz, büyük mağazalarda ise o kadar uğraş yok. El emeği ürünlerin yerini sanayi tipi seri üretimler aldı. Ayakkabıcılık zanaatı yaşatılması gereken bir meslek. Mesleğin geleceğinden büyük endişe duyuyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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