Samsun'da Gazze'ye Destek İçin Hayır Çarşısı Kuruldu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Gazze'ye destek amacıyla kurulan hayır çarşısında giyim eşyaları, hediyelik ürünler ve ev yapımı hamur işleri satışa sunuluyor. Çarşının geliri, Gazze'deki mağdur ailelere ulaştırılacak.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Gazze'ye destek olmak amacıyla "hayır çarşısı" kuruldu.
Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde kurulan çarşıda giyim eşyaları, hediyelik ürünler ve kadınların evlerinde hazırladığı çeşitli hamur işleri satışa sunuldu. Vatandaşlar, ürünlerden satın alarak Filistin halkına destek olma fırsatı buldu.
Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya da Hayır Çarşısı'nı ziyaret ederek çalışmaya katkıda bulundu. Kaya, çarşıdan alışveriş yaparak organizasyona destek verdi.
Hayır Çarşısı'nın 24 Ekim Cuma gününe kadar açık kalacağı ve elde edilecek gelirin Gazze'deki mağdur ailelere ulaştırılacağı bildirildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel