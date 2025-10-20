Samsun'da Gazze'ye Destek İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Gazze'ye destek olmak amacıyla "hayır çarşısı" kuruldu.

Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde kurulan çarşıda giyim eşyaları, hediyelik ürünler ve kadınların evlerinde hazırladığı çeşitli hamur işleri satışa sunuldu. Vatandaşlar, ürünlerden satın alarak Filistin halkına destek olma fırsatı buldu.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya da Hayır Çarşısı'nı ziyaret ederek çalışmaya katkıda bulundu. Kaya, çarşıdan alışveriş yaparak organizasyona destek verdi.

Hayır Çarşısı'nın 24 Ekim Cuma gününe kadar açık kalacağı ve elde edilecek gelirin Gazze'deki mağdur ailelere ulaştırılacağı bildirildi. - SAMSUN