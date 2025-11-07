Haberler

Samsun'da Fanatik Balıkçıdan Hamsi İndirimi

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki başarısı sonrası bir balıkçı, hamsiyi kilosu 100 TL'den 25 TL'ye satışa sundu. Taraftarlar, bu kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Samsun'da fanatik bir balıkçı, Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde lider olmasının ardından 1,5 ton hamsiyi kilosu 100 TL yerine 25 TL'den satışa çıkardı. Fanatik balıkçının hamsileri kapış kapış satıldı.

UEFA Konferans Ligi'nde 36 takım arasında 3 maçta da gol yemeden lider bulunan Samsunspor, şehirde olumlu bir hava estirdi. Fanatik bir Samsunspor taraftarı olan Habil Yurtseven (42) daha önceden verdiği, "Samsunspor Avrupa'da lider olursa bedava balık dağıtacağım" sözünü yerine getirdi. Bedava dağıtmasa da bugün Samsun'da kilosu 100 TL'den satılan hamsiyi 25 liradan vatandaşlara ulaştırdığını dile getiren Yurtseven, çok mutlu olduğunu da dile getirdi.

"100 TL'lik hamsinin kilosunu 25 TL'den satıyorum"

Daha önceden verdiği sözü tutmak için balığı yok parasına sattığını dile getiren Yurtseven, "Samsunspor taraftarı olarak çok çileler çektik. Köy takımlarına karşı, stadı olmayan yerlerde takımımızı destekledik. Transfer tahtamız da kapalıydı. İnanmış bir topluluk olarak bugün Avrupa'dayız. Ben de 'Samsunspor Avrupa'ya gitsin, bedava balık dağıtacağım' dedim. Maksadım bedava balık dağıtmaktı ama öyle olsa herkes gelip almazdı. O yüzden sembolik bir rakam belirledim. Bugün hamsinin kilosu 100 TL'den satılıyor. Ben de 2 kilosunu 50 TL'den satıyorum. Arabamda 1,5 ton hamsi var. Onu da bugün 2 saatte satacağım. Şu anda 75 kasa hamsimi satmaya başladım. Kampanyalarımızı yürekten yapıyoruz. Avrupa'da ilk 8'e kalacağımıza da inanıyorum. Tüm takım 90 dakika takımımızı destekliyor. Babadan balıkçıyız. Farklı kampanyalar ile Samsunspor'un başarılarını kutlayacağız" dedi.

Kampanya karşısında kayıtsız kalmayan vatandaşlar da balıklara ilgi gösterdi. Vatandaşlar kilolarca balığı 25 TL'den alırken, şu anda diğer yerlerde hamsinin kilosunun 100 TL olduğunun altını çizdiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
