Samsun'da Esnafın Kumaşları Çalan Hırsızlara Zincirli Çözüm

Samsun'da bir esnaf 2000 model otomobiline yüklediği kumaşları çalan hırsızlardan bıkınca çareyi aracı zincire vurmakta buldu.

İlkadım ilçesinde 30 yıldır kumaşçı olan Alaattin Atıcı, 2000 bin model aracını ilginç bir yöntemle kilitliyor. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki zinciri önce kapı kollarında geçiriyor, sonra bagaj ve kapıları sararak otomobilini asma kilitlerle kilitliyor. İşyerine götürdüğü kumaşları otomobilinden çaldıklarını belirten Atıcı, caydırıcı olması için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.

"Arabam çay kaşığıyla bile açılıyor"

Bu yöntemin kendisini uğraştırmadığını belirten Alaattin Atıcı, "Arabam eski bir model. Her anahtar uyuyor. Çay kaşığı da alsanız kapıyı açarsınız. Pazarcılık yapıyorum. Mallarımın eksildiğini gördüm. Aklıma böyle bir yöntem geldi. Zincir takmamdaki amacım biraz caydırıcı olsun istedim. Ondan sonra baktım ki ürünlerim daha çalınmıyor. İyi ki de yapmışım. Arabaya binerken, inerken beni uğraştırmıyor. 10 dakikamı alıyor. Zevkle yapıyorum. Gelen zinciri görsün ki eğer çalmaya niyeti varsa caysın diye yaptım. Çalışsın, kazansın. Hazıra konmaya ne gerek var" dedi. - SAMSUN