Samsun'da Esnaf 'Kardan Gelin' Yaptı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da kına ve düğün malzemelerinin satıldığı çarşıdaki esnaf, yoğun kar yağışını fırsat bilerek 'kardan gelin' yaptı. Kına gecesi için süslenen kardan gelin, görenlerin ilgisi çekti.

Dört gündür yoğun kar yağışı etkisi altında kalan Samsun'da esnaf durumu eğlenceye çevirdi. İlkadım ilçesinde Kınacılar Çarşısı olarak bilinen arastada esnaf, 30 santim kalınlığına dayanan kar yağışını fırsat bilerek kardan gelin yaptı. Gelini 5'i bir yerde, bel kuşağı, duvak ve diğer eşyalarla kına gecesine hazırlayan esnafın kardan gelini, görenleri hem güldürdü hem de ilgisini çekti. Ayrıca kardan gelinin eline tutuşturulan "Kaptı gül gibi kızı" yazısı da dikkat çekti. Kardan gelini gören vatandaşlar özçekim yapmadan yanından ayrılmadı.

Canları sıkıldığı için kardan gelin yaptıklarını ifade eden esnaf Enes Esmer, "Kınacılar Çarşısı'nda çalışıyoruz. Sabah saatlerinde canımız sıkıldı. Diğer esnaf arkadaşlarla güzel bir kardan kadın yaptık. Çarşımızın adına yakışır bir kardan kadın yaptık" dedi.

Yaşlı kurtlar genç ve çocuklara taş çıkarttı

Kar yağışının tadını sadece esnaf değil hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar da çıkarttı. Esnaf, çoluk, çocuk, genç ve yaşlılar kızak pistine dönen mahalle aralarında ellerindeki poşetlerle kayak yaptı. Yaşlılar da ellerindeki poşetle doyasıya kayarken, genç ve çocuklara taş çıkarttılar. Çocuklarla birlikte kayak yağan vatandaşlar, 10 yılda bir yağan karın tadını çıkarttıklarını söylediler.

Kar altında saç tıraşı

Yoğun kar yağışı bazı esnafları ilginç yöntemlere de itti. Samsun'da Erhan Dağlı isimli berber, müşterisini 30 santim karın altında açık havada müşterisini tıraş etti. Dağlı, kar altında saç-sakal tıraş ettiği anları sosyal medyasında paylaştı.

Öte yandan, karlı kaplı ara sokaklarda kızakla kayan, snowboard yapan gençler de görüntüleri sosyal medyalardan paylaştılar. - SAMSUN