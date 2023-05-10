Samsun'da Engelliler Haftası etkinlikleri

Samsun'da "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" etkinlikleri çerçevesinde çelenk sunma töreni yapıldı, engellilerin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan sergi açıldı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle ilk olarak Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören, anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törenden sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Engelliler Haftası Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılış kurdelesi Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Necmettin Aygün, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu ve diğer yetkililer tarafından kesildi.

Sergide konuşan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Necmettin Aygün, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle anıtta çelenk koyma töreni ile başlattığımız programımız, bakım merkezlerimizin, Samsun İl Müftülüğümüzün, Samsun Büyükşehir Belediyemizin sergi programlarıyla şu an devam etmektedir. 5378 sayılı Engelliler Kanunu ile birlikte engellilerimize birçok hak verilmiştir. Bunların büyük ölçüde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bakan kısmı, evde bakım hizmetleri, kurumsal resmi-özel bakım hizmetleri, erişebilirlik olmak üzere çok büyük kısmını biz hallettik. Yaşam stabil değildir. İhtiyaçlar ve talepler sürekli değişmektedir. Dinamik bir yapı olduğu için onların talepleri ve ihtiyaçları istikametinde biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engellilerimizin birçok hakkı var ama o ihtiyaçlar tamamlanıp yenileri eklenecektir. Biz onun karşılanması hususunda gereğini bakanlığımız olarak yapacağız" diye konuştu.

Serginin yağmurlu hava şartları nedeniyle 1 gün açık kalacağı belirtildi. - SAMSUN