Samsun'da Engelli Rampası Sorunu

Samsun'da bir apartmanda bulunan ve oldukça dik olan engelli rampası, apartman sakini engelli vatandaşa ecel terleri döktürüyor.

Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Nişantaşı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın girişine yapılan engelli rampası, engelliler için 'engel' teşkil ediyor. Oldukça dik olan rampadan engellilerin inip çıkması neredeyse imkansız. Apartmanda oturan 39 yaşındaki engelli Davut Demirtaş, standart dışı olan rampadan birçok kez düşerek yaralandığını söyledi.

"Yakınlarımın yardımı olmadan inip çıkamıyorum"

Her gün birilerinin yardımıyla rampadan inip çıkabildiğini ifade eden Davut Demirtaş, "2011 yılında kaza sonucu omurilik felci oldum. Sandalyeye bağlı kaldım. Apartmanımızın engelli rampası çok dik yapılmış. Bu rampada çok zorlanıyorum. Yakınlarımın yardımı olmadan inip çıkamıyorum. Normalde bu rampanın aparat ile yapılması gerekiyor. Standart dışı yapılmış. Projede olmasına rağmen sesimi bir türlü duyuramadım" dedi.

"7 kere düştüm"

Rampada birçok kez kaza geçirdiğini anlatan Demirtaş, "Bu binaya taşınalı 2 yıl oldu. 3 kere akülü sandalyeyle, 4 kere de manuel sandalye ile düştüm. Burada 13 daire var. Bir kişi bile imza vermediği sürece bu rampayı kendime göre yaptıramıyorum. İmza toplamaya kalktım 6 kişi verdi, gerisi vermedi. Görüntü kirliliği oluyormuş. Masrafı çok oluyormuş. İlgilenen yok" diye konuştu.

Site yönetimi ise bu problem ile ilgileneceklerini bildirdi. - SAMSUN