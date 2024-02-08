Samsun'da En Çok Ordulu, En Az Hakkarili Var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da en çok Ordulu (51 bin 559 kişi), en az da Hakkarili (123 kişi) var.

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre Samsun'un nüfusu 1 milyon 377 bin 546 kişi oldu. Nüfus kütüğüne göre Samsun'da en çok Ordu'ya kayıtlı kişi var. 51 bin 559 Ordulunun Samsun'da ikamet ettiği açıklanırken, Orduluları sırasıyla 42 bin 142 Trabzonlu, 16 bin 633 Amasyalı, 14 bin 221 Giresunlu, 14 bin 144 Tokatlı, 13 bin 57 Rizeli, 8 bin 778 Artvinli ve 8 bin 311 Sinoplu takip ediyor.

Samsun'da en az ise Hakkari kütüğüne sahip vatandaş bulunuyor. 123 Hakkarili Samsun'da yaşarken, 143 Yalovalı, 202 Burdurlu ve 235 de Tuncelili Samsun'da ikamet ediyor.

Verilere göre Samsun'da ikamet eden 1 milyon 377 bin 546 kişiden 298 bin 496'sının kütüğü başka illerde bulunurken, 1 milyon 79 bin 50 kişi Samsun kütüğüne kayıtlı. - SAMSUN