Samsun'da El Süpürgeciliği Mesleği Yok Olmaya Yüz Tutuyor

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki son süpürge ustaları, yok olmaya yüz tutan meslekler arasında bulunan el süpürgeciliği mesleğini devam ettiriyor.

Çarşamba ilçesinde el süpürgeciliği mesleğinin son ustalarından olan Önder kardeşler, evlerinin altındaki atölyede yıllardır emek vererek sürdürdükleri el emeği mesleklerini ayakta tutmaya çalışıyor. 59 yaşındaki Ahmet Önder ve kardeşi Metin Önder, yarım asırdır süpürgecilik mesleğini aynı tutkuyla devam ettiriyor. Yapımının zor, dikiminin ise zevkli olduğunu dile getiren ustalar, el emeği göz nuru süpürgelerin teknolojiye yenik düşmek üzere olduğunu ifade ettiler. Haftada 200 süpürge yaptıklarını söyleyen Önder kardeşler, el emeği göz nuru süpürgelerini gramajına göre 100-110 TL arasında satışa sunuyorlar.

Mesleğin son ustaları

Yıllardır bu mesleği yaptıklarını söyleyen Ahmet ve Metin Önder, süpürgecilik mesleğinin kendilerine babadan kalma olduğunu dile getirdiler. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte son demlerini yaşayan mesleği 50 yıldır yaptığını söyleyen Ahmet Önder, "Bu süpürgeler artık eskisi kadar rağbet görmüyor. Ben çırak olarak başladığım bu işi yaklaşık 50 yıldır devam ettiriyorum. Baba mirası mesleğimizi ömrümüz yettiğince devam ettireceğiz. Ama maalesef teknoloji her şeyin önüne geçiyor. Yeni nesil de bu tarz mesleklere ilgi duymuyor. Dolayısıyla çırak yetiştiremiyoruz. Bizler bu mesleğin son ustalarıyız. Bizden sonra mesleği devam ettirecek birileri de olmadığı için bu meslek de ne yazık ki unutulan meslekler arasında yerini alacaktır" dedi. - SAMSUN